Sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği gönüllüleri, kış mevsiminin sert geçtiği Van'da, sokak hayvanları için barınak yaptı.

Gönüllüler, "sokak hayvanları yalnız değildir" sloganıyla soğuk havalarda sokak hayvanlarına dikkati çekmek ve duyarlılık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, sevgi evlerinde kalan öğrencilerin de katılımıyla gönüllüler, strafor kullanarak sokak hayvanları için barınaklar yaptı.

Hayvanseverler, barınakları sokak köpeklerinin yoğun olarak yaşadığı yerlere bıraktı ve buraya gelen hayvanlara da mama vererek onlarla yakından ilgilendi.

Gönüllülerden Yusuf Kaya, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınması için uzun süredir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İş yerlerinden temin ettikleri straforlarla barınaklar yaptıklarını anlatan Kaya, şunları dile getirdi:

"Aslında sokak hayvanları için herkesin birçok şey yapabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Herkes sokak hayvanları için kapısının önüne su ve yemek kapı bırakarak iyilikte bulunabilir. Yaptığımız farkındalık etkinliğiyle de insanlarımızın hayvanlara merhamet göstermesini sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız iyilik sadece insanlığa değil tüm dünya varlıklarına yöneliktir. Amacımız vatandaşların bu konuda daha fazla duyarlı olması. Umarım daha çok insan iyilik yapmak için çaba sarf eder."

Hayvanseverlerden Fatma Turan da özellikle kış günlerinde hayvanların yem ve barınak bulmakta sıkıntı çektiklerine işaret ederek, "Köpekler için 21 kulübe yaptık. İçerisini halılarla donattık. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Amacımız, can dostlarımız için sıcak bir ortam sağlamak. Havalar çok soğumaya başladı, herkes bu hayvanlar için bir şeyler yapabilir." dedi.