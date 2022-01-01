Üye Girişi
Google, Akıllı Gözlükler Üzerinde Yeni Bir Çalışma Yürütüyor - Son Dakika

Google, Akıllı Gözlükler Üzerinde Yeni Bir Çalışma Yürütüyor

01.01.2022 03:12
Google, Akıllı Gözlükler Üzerinde Yeni Bir Çalışma Yürütüyor

Google akıllı gözlük üzerine daha önce büyük bir mesai harcamıştı. Şirket, 2022 yılı için akıllı gözlük alanında daha fazla yatırım yapmak istiyor. Google asıl amacı, 2022 yılında Apple akıllı gözlükleri ile rekabet etmek olacak.

Apple şirketi, Meta'dan önemli kişileri işe alarak, kendisini ait bir AR şirketi kurduğunu açıklamıştı. Bu teknolojik gelişme, Google firmasının dikkatini çekmişti.

Ancak Apple'ın AR teknolojisinin ilk uygulamasının 2022'de AR Gözlükleri şeklinde olması beklenirken, Google önemli bir çalım atarak çıtayı yükseltmek istiyor.

Google, artırılmış gerçeklik kullanan yeni bir sistem geliştirerek, akıllı gözlüklerini daha da akıllı hale getirecek.

New York Times, Google'ın AR tabanlı akıllı gözlükleri olan "yeni bir projeyi beslediğini" bildirdi. Proje, Google'ın geçen yıl akıllı gözlüklerle uğraşan bir şirket olan North'u satın almasından sonra başladığı bildirildi.

Google, Akıllı Gözlükler Üzerinde Yeni Bir Çalışma Yürütüyor

Google, Akıllı Gözlükler Üzerinde Yeni Bir Çalışma Yürütüyor

Google şirketi, North'u satın almadan önce Focals 1.0 gözlüklerini piyasadan çekmek ve Focal 2.0 gözlüklerini iptal etmek zorunda kaldı.

NYT'nin raporu, Google'ın yakın zamanda onayladığı Cihazlar ve Hizmetler altında Artırılmış Gerçeklik İşletim Sistemine odaklanan bir bölümün oluşumunu destekliyor. Şirket, bu bölümün "Artırılmış Gerçeklik (AR) ürünlerindeki donanımı kontrol eden ve yöneten yazılım bileşenleri" oluşturduğunu belirten bir iş ilanı yayınladı. Ayrıca, Google IO 2021'de Google Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Başkan Yardımcısı Clay Bavor, şirketin ileriye dönük derin Ar-Ge'ye odaklanacağını söyledi.

Google, giyilebilir pazarda zaten en fazla deneyime sahip teknoloji şirketi olarak ön plana çıkıyor. Google, akıllı telefon ekranını kişilerin gözlüklerinin önüne getirmek için ilk olarak 2013 yılında Google Glass'ı tanıttı.

Google, Akıllı Gözlükler Üzerinde Yeni Bir Çalışma Yürütüyor

Google Glass, sınırlı bir ürün olmasına rağmen giyilebilir pazarda isim yaptı. Ancak şirket, yoğun eleştiriler nedeniyle tüketici versiyonunu durdururken, kurumsal versiyonlar satmaya devam etti.

Google Glass ile yeni tasarlanan akıllı gözlükler arasındaki en büyük fark, artırılmış gerçeklik desteği olacak. AR, kullanıcıların bilgisayar yazılımı kullanarak gerçek dünyadaki nesneler ve insanlarla etkileşime girmesine izin verecek sistemdir.

Apple Gözlüklerin gelecek yıl gelmesi muhtemel olsa da Meta, gelecek yıl meyve vermesi beklenen Project Cambria kapsamında AR gözlükleri üzerinde de çalıştığı biliniyor.

YORUMLAR
500

New York, Google, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Google, Akıllı Gözlükler Üzerinde Yeni Bir Çalışma Yürütüyor - Son Dakika


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi 16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi         
15:13
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede! İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!         
11:44
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 03:19:20. #1.12#
SON DAKİKA: Google, Akıllı Gözlükler Üzerinde Yeni Bir Çalışma Yürütüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement