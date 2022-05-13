Google'dan dev hamle: Çeviri özelliği olan gözlüğün tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Google'dan dev hamle: Çeviri özelliği olan gözlüğün tanıtımı yapıldı

13.05.2022 12:37

Teknoloji devi Google, "I/O 2022" etkinliğinde Google Translate yazılımını kullanan yeni bir gözlük modelinin tanıtım videosunu yayınlandı.

Yabancı dil sorunu olan insanları sevindirecek bir ürünün tanıtımı yapıldı. Google'ın, son günlerde birçok yeni ürünün tanıtıldığı ve birçok kişi tarafından ilgiyle izlenen I/O 2022 etkinliği kapsamında tanıttığı ürün büyük ilgi topladı.

TRANSLATE YAZILIMI GÖZLÜKTE

ABD merkezli teknoloji devi Google, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği "I/O 2022" etkinliğini merakla beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğü için hazırladığı kısa bir tanıtım videosuyla sonlandırdı. Çeviri özelliklerini merkezine alan gözlüğün, eş zamanlı çeviri yapabilmek ve dil bariyerini ortadan kaldırmak için Google Translate yazılımını kullanacağı ifade edildi.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN DE ÖNEMLİ

Tanıtım videosunda İngilizce konuşan bir kullanıcının, gözlük sayesinde Mandarince konuşan başka bir kullanıcıyla eş zamanlı iletişim kurabildiği görüldü. Her iki kullanıcı da akıllı gözlükler sayesinde diğer kullanıcının konuşmasının canlı çevirisini görebiliyordu. Videoda ayrıca, söz konusu teknolojiyi uzun süredir beklediği için mutluluk duyan işitme engelli bir kullanıcıya da yer verildi.

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Son Dakika Teknoloji Google'dan dev hamle: Çeviri özelliği olan gözlüğün tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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