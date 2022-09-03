Google, bir uygulamayı daha kapatıyor! İşte tarih - Son Dakika
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Google, bir uygulamayı daha kapatıyor! İşte tarih

03.09.2022 22:42
Google, bir uygulamayı daha kapatıyor! İşte tarih

Google Hangouts ve Chat transferi için yolun sonuna gelindi. Google'ın açıklamasına göre tüm Hangouts ağı Chat'e taşınacak.

Google, eski uygulamalarını dönüştürmeye devam ediyor. Workspace ekibinden gelen bir hatırlatmaya göre, Google Hangouts çok yakında Google Chat ile değiştirilecek. İlk olarak Şubat ayında duyurulan bu karar, tüm Hangouts kullanıcılarını Google Chat'e taşıyacak.

Google Hangouts gidiyor, Google Chat geliyor

Google, Workspace uygulamalarında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Hangouts'un tüm özellikleri ve verileri Google Chat'e transfer edilecek. Bir süredir kaderine terk edilen uygulama, 1 Kasım'da resmi olarak sonlandıracak. Google, bu değişimin kullanıcılara "tek mesajlaşma çözümü ve Workspace için daha iyi entegrasyon" sunacağını söylüyor.

Google, bir uygulamayı daha kapatıyor! İşte tarih

Yazılım devi, bu yılın başlarında Google Chat'in mesajlaşma için varsayılan uygulama olacağını söylemişti. Şimdi de kullanıcılarını Chat'e taşımaya başladı. Gmail, Hangouts uygulaması ve Hangouts Chrome uzantısıyla hizmete girmeye çalışan kullanıcılar, otomatik olarak Google Chat'e yönlendiriliyor.

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Workspace kullanıcılarına yönelik paylaşılan yeni hatırlatmada, 1 Kasım 2022 tarihine dikkat çekildi. Google, halihazırda Hangouts için planlarını askıya almış olsa da, 1 Kasım'dan itibaren uygulamanın fişini çekmeyi planlıyor.

Hangouts'a bağlı olan tüm veriler, otomatik olarak Google Chat'e taşınacak. Ancak yine de verilerinizi yedekleyebilir veya indirebilirsiniz. Hangouts sunucularının 2023'te tamamen kapanacağını da hatırlatmak gerekiyor.

Google, bir uygulamayı daha kapatıyor! İşte tarih

Google'ın mesajlaşma servisleri konusunda başarısız bir geçmişi bulunuyor. Örneğin 2016'da Android ve iOS'a sunulan mesajlaşma uygulaması Allo, 2019'da iptal edildi. Benzer bir kaderi Hangouts da paylaşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google, bir uygulamayı daha kapatıyor! İşte tarih - Son Dakika

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