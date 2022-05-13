Google, ikinci fiziksel mağazasının yerini ve açılış tarihini açıkladı! - Son Dakika
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Google, ikinci fiziksel mağazasının yerini ve açılış tarihini açıkladı!

13.05.2022 16:26
Google, ikinci fiziksel mağazasının yerini ve açılış tarihini açıkladı!

Teknoloji devi Google, ikinci fiziksel mağaza yerini ve açılış tarihini açıkladı! Firma, burada samimiyet yakalamak istiyor!

Teknoloji devi Google, geçtiğimiz yıl ilk mağazasını New York'ta açmıştı. Firma, ilk mağazasının birinci yılını karşılarken bugün ikinci mağaza için de açılış tarihini ve yerini duyurdu. Google, 16 Haziran tarihinde Williamsburg'da ikinci mağaza açılışını yapacak. Bu mağazada diğerinden farklı olarak birçok değişiklik olacak. Peki, yeni Google mağazasında müşterileri neler bekliyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

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Google, ikinci mağazada Pixel telefonları da tamir edecek!

Teknoloji devi, ikinci Google mağazasında müşterilerinin eksiksiz bir deneyim yaşaması ve kolay karar vermelerini sağlayacak şekilde tasarlayacaklarını açıkladı. Mağazada, müşterilerin hizmetleri ve donanım ürünlerinin yer aldığı kombinasyonları gösterecek ekranlar bulunacak.

Google, ikinci fiziksel mağazasının yerini ve açılış tarihini açıkladı!

Google, evdeki rahatlığı mağazaya taşımak adına koltuklar için alan açacak bu sayede ziyaretçilerle samimiyet yakalamak istiyor. Şirket ayrıca mağazanın yerel etkinlerin yürütülmesi için rahat bir alan olacağını belirtti. Ek olarak samimiyet konusunda kararlı olduklarını göstermek adına Pixel fotoğrafçılık için mahallede rehberli yürüyüşler düzenleyecek.

Google, ikinci fiziksel mağazasının yerini ve açılış tarihini açıkladı!

Google, ikinci mağaza içerisine Pixel telefonların tamirini yapmak için bir masa indirecek. Teknoloji devi, bir sonraki mağazası için de önerileri kabul edeceğini ve geri bildirimlerin önemli olduğunu açıkladı. Şirket konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Geri bildirim mağazalarımızı geliştirmede büyük rol oynuyor. Manhattan'dan Brooklyn'e en yararlı alışveriş deneyimini yaşamanızı sağlamak için sizi dinlemeye devam edeceğiz."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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New York, Haziran, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Google, ikinci fiziksel mağazasının yerini ve açılış tarihini açıkladı! - Son Dakika


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