Google veri merkezinde patlama! 3 işçi yaralandı - Son Dakika
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Google veri merkezinde patlama! 3 işçi yaralandı

09.08.2022 11:02
Google veri merkezinde patlama! 3 işçi yaralandı

Google'ın ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan veri merkezinde yaşanan patlama sonucunda üç elektrikçi ağır şekilde yaralandı.

Google geçtiğimiz gün küresel bir kesinti yaşadı. Kesintinin nedeni ise ABD'deki bir veri merkezinde meydana gelen patlama olarak gösterildi. Yaşanan patlamada can kaybı yaşanmazken bazı işçilerin yaralandığı belirtiliyor.

Trafoda meydana gelen kaza sonucu üç elektrikçi ağır yaralandı

Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Iowa eyaletindeki Council Bluffs'taki veri merkezinde meydana gelen elektrik kazası sonucunda üç elektrikçinin ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Kazanın, Pazartesi günü öğle saatlerinde veri merkezi binalarının yakınındaki bir trafoda meydana geldiği ifade ediliyor.

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Kaza sırasında trafoda çalışan işçilerde önemli derecede yanıkların olduğu öğrenildi. Yaralı elektrikçiler acil olarak hastaneye kaldırılırken, taşınma sırasında üç işçinin bilincinin açık olduğu belirtiliyor. Yaralıların son sağlık durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Google veri merkezinde patlama! 3 işçi yaralandı

Patlamanın yaşandığı sırada kullanıcıların arama motorlarında çeşitli sorunlar meydana geldi. Büyük bir küresel kesinti yaşanırken birçok kullanıcı arama yaptığı sırada bir hata mesajı ile karşılaştı. Yaşanan kesintinin patlamayla bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmış değil.

Bir Google sözcüsü verdiği demeçte ise şu ifadeleri kullandı:

Bugün Google'ın Council Bluffs, Iowa'daki veri merkezinde meydana gelen ve şu anda tedavi edilmekte olan üç kişinin yaralanmasına neden olan bir elektrik kazası haberini aldık. Tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Durumu kapsamlı bir şekilde araştırmak ve gerektiğinde yardım sağlamak için ortaklar ve yerel yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Google veri merkezinde patlama! 3 işçi yaralandı

Patlamanın yaşandığı veri merkezi 2009 yılında çalışmaya başladı. Google'ın en büyük veri merkezlerinden biri olan Council Bluffs tesisi, şirket için büyük önem arz ediyor. Google, dünya çapında bu şekilde 22 adet daha veri merkezine sahip. Bu veri merkezlerinin 14 tanesi ise ABD sınırları içerisinde.

Umarız yaşanan patlamanın ardından yaralı olarak kurtulan işçilerin sağlık durumları iyidir. Peki siz Google ve veri merkezinde yaşanan patlama hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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