Google, kullanıcı bilgilerini Rus şirketiyle paylaştı! - Son Dakika
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Google, kullanıcı bilgilerini Rus şirketiyle paylaştı!

06.07.2022 01:00
Google, kullanıcı bilgilerini Rus şirketiyle paylaştı!

Bir analize göre Google, Rus hükümetinin denetlediği bir şirkete veri bilgilerini verdi. Bilgilerde kullanıcılara ait birçok bilgi yer alıyor.

ProPublica tarafından paylaşılan olaya göre Google, Rus hükümetinin denetlemiş olduğu kuruluşlara önemli bilgileri paylaştı. Google'ın 23 Haziran'a kadar kritik kullanıcı verilerini Rusya'nın en büyük devlet bankasına ait teknoloji şirketiyle paylaştığı ortaya çıktı.

700'e yakın kullanıcı veri örneğine izin verildi

Bilgi paylaşımı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Senato İstihbarat Komitesi'nin Google'ı, Rusya bağlantılı kuruluşların sömürüsüne karşı tetikte olmasıyla ilgili uyarmasından dört ay sonra gerçekleşti.

Dijital reklam analiz şirketi Adalytics'in araştırmasına göre Google, Ukrayna'da ve dünyanın diğer bölgelerinde internet sitelerine ve uygulamalara giren kişilere ait verilere erişime izin verdi. Bu erişimi ise marka ve ajansların reklam satın almasına yardım eden bir Rus şirketi RuTarget'e sağladı.

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Teknoloji şirketinin 24 Şubat'ta ABD Hazine'sinin yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine eklendi. Buna rağmen RuTarget'ın, Google'dan 700'e yakın kullanıcı veri örneği aldığı iddia ediliyor. Analize göre Google, Rus denetimindeki şirkete özellikle Ukrayna merkezli internet sitelerine göz atan kullanıcıların verilerini paylaştı.

Bu veriler arasında kullanıcıların telefon numaraları, konum bilgileri, IP adresleri, etkinlikleriyle ilgili ayrıntılar ve ilgi alanları gibi bilgiler yer alıyor. Rus hükümetinin bu bilgileri insanları ve ilgi duyulan yerleri izlemek amacıyla kullanma ihtimali var.

Google sözcüsü Michael Aciman, konuyla ilgili açıklama yaptı. Aciman, şirketin mart ayında RuTarget'ın reklam ürünlerini kullanmasını engellediğini belirtti. Aynı zamanda o zamandan itibaren RuTarget'ın direkt Google üzerinden reklam satın almadığını da söyledi.

Adalytics'i yöneten Krzysztof Franaszek, RuTarget'ın Google'dan gelen kullanıcı verilerine erişeceğini belirtti. Ayrıca bunların depolanmasıyla birlikte kötüye kullanıma neden olabileceğini söyledi. RuTarget gibi reklam satın alan birçok şirket, verileri alıp saklayabiliyor. Dünyanın en büyük reklam satın alma borsasına sahip olan Google, bu açıdan fazlasıyla zengin. RuTarget'ın Google ile kurduğu bağlantıya karşılık o kadar veri bilgisi anlamına geliyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Ukrayna, Google, Güncel, Son Dakika

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