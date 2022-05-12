Google, Pixel Watch akıllı saatini tanıttı - Son Dakika
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Google, Pixel Watch akıllı saatini tanıttı

12.05.2022 10:26
Google, Pixel Watch akıllı saatini tanıttı

Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen ve tasarımıyla dikkat çeken Google Pixel Watch tanıtıldı. İşte yeni modelin özellikleri...

Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen Google Pixel Watch nihayet tanıtıldı. Özellikleri ile dikkat çeken Google Pixel Watch, Pixel 7 ile birlikte piyasaya sürülecek.

Google, 2019 yılında Fitbit markasını satın aldı. Akıllı saat pazarına girmek için hazırlıklarını tamamlayan şirket, ilk modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

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Google Pixel Watch özellikleri

Google'ın geliştirdiği akıllı saat, I/O 2022 etkinliğine damgasını vuran cihazlar arasında yerini almayı başardı. Birçok kişi tarafından merakla beklenen model, "İçi ve dışı Google tarafından oluşturulan ilk saat" sloganı ile duyuruldu.

Google, Pixel Watch akıllı saatini tanıttı

Samsung, Huawei ve Apple ile rekabeti bir üst seviyeye taşımak isteyen Google, akıllı saat pazarına hızlı bir giriş yaptı. Tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Pixel Watch, paslanmaz çelik kasaya sahip. Dokunmatik kurma koluyla karşımıza çıkan model, rakiplerinin aksine standart saatlere benzer tasarım ile tanıtıldı.

Analistler, yeni modelin boyutları ve özellikleri sebebiyle akıllı saat piyasasında yer edinebileceğini belirtiyor. FitBit entegrasyonu ile geleceği belirtilen cihazda akıllı ödeme sistemlerinin de yer alacağı tahmin ediliyor.

Google, Pixel Watch akıllı saatini tanıttı

Google, gerçekleştirdiği etkinlikte ne yazık ki herhangi bir teknik özellik paylaşmadı. Google Pixel Watch modelinde, sürekli nabız ölçme ve uyku takibi gibi sektörde standart haline gelen özelliklerin yer alacağı açıklandı.

Google Pixel Watch, özel kayış tasarımıyla kullanıcılara sunulacak. Birçok kişi, Apple benzeri hamlesi nedeniyle Google'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Akıllı saatin fiyatı ne yazık ki açıklanmadı.

Siz tanıtılan Google Pixel Watch modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıklanan özellikler beklentilerinizi karşıladı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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