Son Dakika Haberleri: GÖR- Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (EK)
Son Dakika Güncel Haber

GÖR- Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (EK)

2 saat önce

'BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI' Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şöyle dedi: "Uzun süren 15- 20 saniye süren bir depremdi.

GÖR- Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (EK), System.String[]

'BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI'

Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şöyle dedi:   "Uzun süren 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu hissediyorduk sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar onun üzerine düştü. Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Dutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."

DENİZLİ,


Cumhuriyet Halk Partisi, Birsen Çelik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada
Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi Deprem esnasında birbirlerine sarılarak kendilerini dışarı attılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 18:01:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÖR- Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (EK)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]