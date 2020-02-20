Görele'de "Başkanla Akşam Çayı" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görele'de 'Başkanla Akşam Çayı' etkinliği - Son Dakika

Görele'de "Başkanla Akşam Çayı" etkinliği

7 saat önce

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, "Başkanla Akşam Çayı" etkinliği kapsamında ilçede bulunan 14 mahallenin halkıyla bir araya gelecek.

Görele'de

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, "Başkanla Akşam Çayı" etkinliği kapsamında ilçede bulunan 14 mahallenin halkıyla bir araya gelecek.

İlk etkinliğine Sayfiye Mahallesi'nden başlayan Erener, eşi Fatmagül Erener, Sayfiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Haluk Öner ve belediye çalışanlarıyla mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi.

Erener, en iyi sonuca halkın görüşlerinin alınarak varıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Etkinlik kapsamında tekrardan siz halkımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. 14 mahallemizin bulunduğu ilçemizde tüm mahallelerimizi gezip mahalle halkımızla bir araya gelmeyi, dertlerinizle dertlenip varsa sorun ve sıkıntılarınızı çözmeyi hedefliyoruz. Görele'nin eksikliklerini, mahallemizin eksikliklerini hep beraber tartışarak, yapılacak olan veya yapılamayacak olanları burada tespit ederek, en kısa sürede mahallelerimize bunların dönüşümünü sağlamak istiyoruz."

Mehmet Haluk, Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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