Son Dakika Haberleri: Görele'de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı
Son Dakika Güncel Görele'de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı - Son Dakika

Görele'de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı

6 saat önce

Görele İlçe Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

Görele'de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı, System.String[]

Görele İlçe Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda vatandaşlara ücretsiz olarak kanser taraması, şeker, tansiyon, boy, kilo, ağız diş muayenesi gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Tuğrul Kotur, burada yaptığı açıklamada, alanında uzman doktorlar ve hemşirelerle sağlık taraması yaptıklarını söyledi.

Sağlık taraması dışında vatandaşların şikayetlerini de dinlediklerini belirten Kotur, şunları aktardı:

"Ülkemizde ve tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan kalp damar hastalıklar, beyin damar hastalıkları, kanser, yüksek tansiyon, obezite ve şeker hastalıkları gibi hastalıklarla mücadele konusunda koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık çadırımızı kurduk. Doktorlar ve hemşirelerimiz ile beraber sağlık çadırımızda vatandaşlarımızın kan şekeri, tansiyon, boy, kilo, ağız ve diş muayenesi, kanser taramalarını yaptık."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'nun cevizli helvasını yiyen kışın üşümüyor
Üzerine 'kuma' getiren eşinden boşandı, kitap yazarak yaşadıklarını anlattı Olay e-Devlet üzerinden ortaya çıktı! Turkcell 'yanlışlıkla' binlerce kişiyi abone yapmış Yaşar Büyükanıt, eşinin cenazesine katılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:40:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görele'de vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]