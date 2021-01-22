Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat bağlıyor - Son Dakika

Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat bağlıyor

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde 'Jet Kravatçı' olarak tanınan Sebahattin Kara, 2 saniyede bağladığı kravat bağlama rekorunu 1 saniyeye indirdi.

İki saniyede kravat bağlama rekorunu elinde bulunduran Kara, Görele Cumhuriyet Meydanında 2 saniyelik rekorunu egale ederek, 1 saniyeye indirdi. Kara'nın hedefi 1 saniyelik rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek.

Hızlı kravat bağlama konusunda dünyada tek olduğunu iddia eden 56 yaşındaki Sebahattin Kara, "Kendimi bir film setinde keşfettim. Sette milletvekili rolünde oynayanlar için çok sayıda kravatın bağlanması gerekiyordu, "Bağlamayı bilen var mı?" dediler. O sırada biri ayağına koyduğu kravatı 1 saatte bağlamaya çalışıyordu. Ben de bağlamaya başladım, elimle bağlayıp bağlayıp atıyordum kenara. Ben bile farkında değildim. Bir baktım ki herkes ağzı açık bana bakıyor. Baktım ki bayağı hızlıymışım. Sonrasında bu yeteneğimi daha da geliştirmek istedim ve bunun üzerine yoğunlaştım. Şimdi de kimse hızıma yetişemiyor" dedi.

Önceleri 2 saniye olan kravat bağlama rekorunu, yeni bulduğu teknikle 1 saniyeye indirdiğini söyleyen Kara, "Hızlı kravat bağlama rekorum 2 saniyeydi, yeni bulduğum teknikle artık bunu 1 saniyeye indirdim. Kendi rekorumu kendim egale ediyorum. Tek rakibim yine kendimim. Dünyanın hiçbir yerinde bana rakip olacak kimse yok. Hala çalışmalarıma da devam ediyorum tek hedefim Guinness rekorlar kitabına girmek" diye konuştu.

Bağladığı kravatlarda boğulma riskinin de olmadığını kaydeden Kara, "Olası bir kavga anı, ya da arabada kaza anında bir yere sıkıştığında kravat kendiliğinden çözülür. Bağladığım bu kravat nereden çekilirse çekilsin çekenin elinde kalır, boğulma riski yoktur" ifadelerini kullandı.

Yeni rekorunu uçaktan paraşütle atlayarak kırmayı hedefleyen Kara, "Yeni rekorumu uçaktan paraşütle atlayarak kırmayı hedefliyorum. Şuanda bana sponsor olabilecek uçak firmalarıyla görüşme halindeyim. Kısa sürede sponsor olacak herhangi bir firmanın uçağından paraşütle atlayarak havada kravat bağlamayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.