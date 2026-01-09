Goretti Fırtınası Avrupa'yı Vurdu - Son Dakika
3-sayfa

Goretti Fırtınası Avrupa'yı Vurdu

09.01.2026 15:03
Goretti Fırtınası nedeniyle Fransa'da 380 bin, İngiltere'de 65 bin ev elektriksiz kaldı.

İngiltere ve Fransa'yı Goretti Fırtınası vurdu. Fransa'nın kuzeybatısındaki Manche bölgesinde rüzgarın hızı saatte 216 kilometreye kadar ulaştı, bölgede kırmızı alarm verildi. Fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, tren seferleri aksadı, binaların çatıları uçtu. Elektrik şirketi Enedis, çoğu Normandiya bölgesinin kuzeyinde olmak üzere yaklaşık 380 bin evin elektriksiz kaldığını belirtti. Yükselen su seviyesi nedeniyle Normandiya'daki Dieppe limanı kapatıldı, Etretat ile Fecamp'ta sel baskınları meydana geldi.

İngiltere ve Galler'de ise fırtınanın hızı saatte 160 kilometreyi buldu. İngiliz Meteoroloji Ofisi Goretti Fırtınası'nın kar yağışı eşliğinde oerşembe akşamından beri ülkeyi etkisi altına aldığını belirterek dev dalgaların kıyı bölgeleri için oluşturduğu riske karşı uyardı. İngiltere Ulusal Demiryolları ise önümüzdeki iki gün boyunca tren seferlerinde aksamalar yaşanacağını ifade etti, zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması çağrısında bulundu. Elektrik şirketi National Grid, İngiltere'de 65 bin ev elektriksiz kaldığını aktardı. - NORMANDİYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
