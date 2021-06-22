Görev yerleri değişen güvenlik güçleri dualarla uğurlandı - Son Dakika

Hanönü İlçe Jandarma Bölük komutanlığında görevli astsubay ve uzman çavuşların tayinlerinin çıkması üzerine Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde tören düzenlendi. İlçe kaymakamı Hasan Ali Kurt , İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız ilçe müftüsü Ali Çelebi , merkez muhtarı Yusuf Yılmaz 'ın katıldığı törende tayini çıkan astsubay ve uzman çavuşlara plaket verildi. İlçe müftüsü Ali Çelebi'nin dualarının arından güvenlik güçleri yeni görevlerine uğurlandı. - KASTAMONU

Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim

Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum