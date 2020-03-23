Görevden Alınan Gökçebağ Beldesi Belediye Başkanının yerine Kurtalan Kaymakamı atandı - Son Dakika

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Görevden Alınan Gökçebağ Beldesi Belediye Başkanının yerine Kurtalan Kaymakamı atandı
6 saat önce
Siirt'te hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden alınan HDP'li Gökçebağ Belde Belediye Başkanının yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın atandı.
Siirt'te hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden alınan HDP'li Gökçebağ Belde Belediye Başkanının yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın atandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.
Siirt Valiliği, Çiçek'in yerine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ı belediye başkan vekili olarak görevlendirdi.
Güvenlik güçlerince belediye önünde güvenlik önlemleri alındı.
Kaymakam Aydın kararın ardından Gökçebağ Belde Belediyesine gelerek, görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:43 Kaynak: AA
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