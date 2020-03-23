Görevden uzaklaştırılan Halfeli Belde Belediye Başkanının yerine Karakoyunlu Kaymakamı atandı - Son Dakika

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Görevden uzaklaştırılan Halfeli Belde Belediye Başkanının yerine Karakoyunlu Kaymakamı atandı
27 dakika önce
Iğdır'ın Halfeli Belde Belediyesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Iğdır'ın Halfeli Belde Belediyesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca, hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'yı görevden uzaklaştırdı.
Iğdır Valiliği, görevden uzaklaştırılan Safa'nın yerine Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş'ı, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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