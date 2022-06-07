Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Salman ile 4 görevlinin yargılanmasına devam edildi

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 4 belediye personelinin, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli T.B, taziye evini yapan firma yetkilisi F.Ç. ile avukatları katıldı.

"Kamu görevlisinin, resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 2 belediye personeli ise duruşmaya katılmadı.

Yalova merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki prefabrike taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapılmasıyla ilgili görülen davada, dosyası birleştirilen taziye evini yapan firma sahibi ve mahalle muhtarı T.Ç'nin kardeşi olan sanık F.Ç. savunmasını yaptı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen F.Ç, bir hayır yapmak için İstanbul'daki bir firmadan prefabrike taziye evini satın aldığını ancak aldığı fiyatı hatırlamadığını ileri sürdü.

Taziye evinin ihale ediliş tarihi, miktarı ve diğer soruları da hatırlamadığını gerekçe göstererek cevaplayamayan F.Ç, "Başkanla görüşmedim. Bana bu yeri yap demedi. Belediyeden personelleri kim olduğunu hatırlamıyorum. 'Burada ihale yapılacak sen de gir.' dediler. İhaleye girdim ve en düşük fiyatı verdim. Belediyeden hala alacaklıyım. Ne kadar para verdiler ve ne kadar alacağım kaldı hatırlamıyorum. Ben neden burada olduğumu bilmiyorum. Ben yaptığım işin parasını almamışım. Prefabrikenin klimalarını, dolaplarını yaptırdım. Muhtarlık evinin içini de yaptırdım. Gelen parayı da hayır için kullandım. İtibarım zedelensin istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmada daha önce tanık olarak dinlenen muhtar T.Ç. ise kardeşinin de sanıklar içinde bulunması gerekçesiyle davadaki tanıklıktan çekilme talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının konuşmasının ardından mütalaasını veren iddia makamı, Salman ve 4 belediye personeli hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan, sanık F.Ç'nin ise "resmi evrakta sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede, 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin, açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Taziye evinin yapımını gerçekleştiren F.Ç'nin dosyasının ayrıldığına yer verilen iddianamede, Belediye Başkanı Salman ile Hamit K. ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2'şer yıla, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.