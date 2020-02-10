Görme engelli damattan eşine: O benin gökkuşağım - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kuaför Gamze Güzel (20) ile görme engelli Kadir Kaşlı'nın (25) dünya evine girdiği düğün, aşkın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Davetli akınına uğrayan düğünde çift, karşılıklı davul çalarak eğlendi.

Bozyer Mahallesi'nde yaşayan Kadir Kaşlı, 2013 yılında av sırasında tüfekten çıkan saçmaların gözlerine isabet etmesi sonucu görme yetisini kaybetti. Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde santral görevlisi olarak çalışan Kaşlı, geçen yıl tedavi için merkeze gelen kuaför Gamze Güzel ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Kaşlı ve Güzel, evlenmeye karar verdi. Ailelerinden izin alan çift, Esenköy Düğün Salonu'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Davetli akınına uğrayan düğünde büyük coşku yaşanırken, çiftin bazı yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. 'Aşk engel tanımaz' dedirten düğünde genç çift, karşılıklı davul çalarak uzun süre oynadı.

'O BENİM GÖKKUŞAĞIM'

Damat Kadir Kaşlı, eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini söyledi. Eşinin ailesinin de engelli olduğunu anlatan Kaşlı, tüm engelleri ortadan kaldırarak dünya evine girdiklerini kaydetti. Gözlerine bir kaza sonucu kaybettiğini aktaran Kaşlı, "Eşim empati yaptı. Her insanının başına gelebileceğini söyledi. Kendi anne babası da engelli, o yüzden bu duruma alışık. Her şey yolunda. Gamze yanımda olduğu sürece hiçbir soyun yok. O benim gökkuşağım" dedi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu anlatan Gamze Kaşlı ise eşini ömür boyunca seveceğini kaydetti.