Son Dakika Haberleri: Görme engelli esnaftan Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek
Son Dakika Güncel Görme engelli esnaftan Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek - Son Dakika

Görme engelli esnaftan Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, görme engelli esnaf Namık Tuncel, Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçikler için Türk Kızılayı ve ilçe esnafının desteğiyle hayır yemeği verdi.

Görme engelli esnaftan Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, görme engelli esnaf Namık Tuncel, Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçikler için Türk Kızılayı ve ilçe esnafının desteğiyle hayır yemeği verdi. Yemeğe vatandaşların yanı sıra polis ve jandarma ekipleri ile Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı da katıldı.


Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ binası önündeki karavan mutfağında hazırlanan yemekten yoldan geçen halk otobüsleri ve minibüslerinin şoför ve yolcularına da dağıtıldı. Çamlık Camii imamı İsmail Şimşek ile müftülük görevlisi Ramazan Ak tarafından okunan duaların ardından verilen hayır yemeği sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan görme engelli Namık Tuncel, "Tembel Tavuk ekibi olarak Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiklerimize katkıda bulunmak için yola çıktık. Engelli arkadaşlarımızın da katkılarıyla bu harekat sırasında şehit düşen kahramanlarımızın ruhları için Kur'an-ı kerim okuttuk. Hayır yemeği verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz ve gönlümüz Mehmetçiklerimizle birlikte. İnanıyorum ki askerlerimiz büyük bir başarıyla oradan sağ-salim geri dönerler" dedi.


Namık Tuncel, hayra katkı veren Türk Kızılayı Ayvalık Şube Başkanı Hamdi Atay ve ekibinin yanı sıra kendilerine destek veren Ayvalık esnafına da teşekkür etti. - BALIKESİR

Barış Pınarı Harekatı, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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