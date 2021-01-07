"Görme engelli kişi, himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz bir insan değildir" - Son Dakika

"Görme engelli kişi, himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz bir insan değildir"

07.01.2021 18:47

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, her yıl 7-14 Ocak Dünya Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası olarak kullandığını ifade etti.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, her yıl 7-14 Ocak Dünya Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası olarak kullandığını ifade etti.

Dünyada her yıl 7-14 Ocak tarihlerinin Dünya Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası olarak anıldığını söyleyen İsmail Barış," İlk defa Londra'da yaşayan bir fotoğraf sanatçısının 1921 yılında geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda karşıdan gelen insanların dikkatini çekmek amacıyla bastonunu beyaza boyaması ile birlikte dünyada bugün Beyaz Baston Görme Engellilerin özgürlük ve bağımsızlık simgesi haline gelmiştir. Maalesef yaklaşık 10 milyon insan bugün dünyada çoğunlukla önlenebilir nedenler yüzünden görme yetisini kaybetmektedir. İşte bu sebepten düzenli olarak göz kontrollerimizi yaptırmamız çok önemlidir. Görme engelli de herkes gibi bir insandır görme engelliler insan gibi eşit hak ve olanaklardan yararlanmak istiyorlar" dedi.

Görme engelli kişinin himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz bir insan olmadığını ifade eden Barış," O, diğer insanlardan çok farklı, olağanüstü yetenekleri olan ve başkalarının duyamadığı sesleri duyan, bir yaratık da değildir. Diğer insanların sahip olduğu olumlu ve olumsuz özelliklerin hepsi onda da mevcuttur. Görme engelliler arasında da başarılı olan, başarısız olan, bencil olan veya toplumun çıkarlarını düşünen insanlar bulunabilmektedir. Kısacası görme engelli de herkes gibi bir insandır. Farklı yazı sistemi kullanarak o da aynı kitapları okur. Farklı metotlarla aynı bilgileri ve aynı eğitimi alır. Diğer insanlarla aynı okulları, aynı işyerlerini, aynı caddeleri, aynı eğlence yerlerini paylaşır. Özetle görme engelli olmak diğer insanlardan farklı bir kişiliğe sahip olmak demek değildir. Tüm engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve bu vatandaşlarımızın tüm hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamak, onlara sahip çıkarak onların sorunlarına ortak olmak, hepimizin insanı ve vicdani görevidir. 7-14 Ocak Beyaz Baston Farkındalık Haftası'nın erişilebilirlik sorunlarımızın çözümü noktasında katkı sağlamasını ve biz görme engellilerin bağımsızlığımızın sembolü olan 'Beyaz bastonu' elimize alarak evlerimizden çıkıp eğitime, sosyal hayata ve iş hayatına katılımlarımızın sağlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Görme engelli kişi, himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz bir insan değildir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Görme engelli kişi, himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz bir insan değildir' - Son Dakika


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