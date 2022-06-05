Görme engelli kız, LGS sınavı öncesi kimliğini unutunca yardımına polis ekipleri koştu! - Son Dakika
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Görme engelli kız, LGS sınavı öncesi kimliğini unutunca yardımına polis ekipleri koştu!

05.06.2022 12:52

Sakarya'da, görme engelli bir kız öğrencinin evinde unuttuğu kimlik polisleri harekete geçirdi. Ekiplerin kimliğini ulaştırmasıyla genç kız LGS sınavına girebildi.

Hendek ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Ortaokulu'nda LGS sınavına girecek olan görme engelli bir kız öğrenci kimliğini evde unuttu. Annesi Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Polis merkezi ekipleri okula gelerek öğrencinin annesini ekip aracına alarak, hızlı bir şekilde evine gitti. Polisler, kimliği alarak öğrencinin sınava girişini sağladı.

Polis, kimliğini evde unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu

EKİPLER TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRDI

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli tüm emniyet personeli il genelinde öğrencilerin sınavı sorunsuz bir şekilde geçirmesi için seferber olurken Trafik ve Asayiş ekipleri de önemli kavşaklarda trafik tedbirleri alarak araçlara geçiş kolaylığı sağladılar.

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Kaynak: DHA

Sakarya, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme engelli kız, LGS sınavı öncesi kimliğini unutunca yardımına polis ekipleri koştu! - Son Dakika

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