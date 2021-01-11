Görme engelli Samet'in hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu - Son Dakika

Görme engelli Samet'in hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu

11.01.2021 12:55

Karabük'te çocukluktan beri besi çiftliği kurmak isteyen, tek gözü protez olan 30 yaşındaki epilepsi hastası Samet Karaman, İŞKUR'un projesine başvurup hibe desteğiyle aldığı ineklerle kendi işine kavuştu.

Karabük'te çocukluktan beri besi çiftliği kurmak isteyen, tek gözü protez olan 30 yaşındaki epilepsi hastası Samet Karaman, İŞKUR'un projesine başvurup hibe desteğiyle aldığı ineklerle kendi işine kavuştu.

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde yaşayan Karaman, görme engelli olarak doğdu. Epilepsi hastası da olan Karaman'ın sağ gözüne protez takıldı.

Çocukluktan bu yana hayvancılık yapma hayali kuran Karaman, İŞKUR'dan aldığı engelli hibe desteği ile kendi işini kurdu.

Karaman, işsiz kaldığı ve iş aradığı günlerde karşısına çıkan destekle 8 büyükbaş hayvanla kendi işinin sahibi olarak hayallerine ulaştı.

Çocukluk hayali hayvanlarına gözü gibi bakan Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli hibe desteği için başvurduğu İŞKUR'dan 5, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 3 olmak üzere 8 büyükbaş hayvan aldığını, şu anda hayvan sayısını 17'ye çıkardığını söyledi.

Büyükbaş hayvancılık yapan dedesine çocuklukta yardım ettiğini dile getiren Karaman, şunları anlattı:

"Dedem yaşarken hafta sonu yanına gelip ona yardım ediyordum. İşi oradan öğrendim. Yaza doğru 5-6 kurbanlık dana alacağım. Kurbanlık besleyeceğim. Karabük'teki bütün arkadaşlara bu işi yapmasını tavsiye ederim. Çok güzel bir iş. Kendi işini yapmak daha güzel. Severek yapıyorum. Bu işi yapacağım, başka bir iş için uğraşmayacağım. Sürekli hayvancılık yapacağım. Babaannem bana destek oluyor."

Karaman, işini büyüterek yeni bir işletme kurmak istediğini dile getirerek, "Kendi paramla kendi işimi yapıyorum. Kimseye muhtaç değilim. Cebim parasız kalmaz. Benim gibi arkadaşlarla sosyal medyadan görüşüyoruz 'Siz de yapın bu işi, tavsiye ederim.' diyorum. Hatta bir arkadaşım hayvancılığa başlayacak. Destek olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"İŞKUR projeleri ile engelli vatandaşlar sosyal hayatta yer alıyor"

İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış da engelli vatandaşların kendi işlerini kurması için destek sağladıklarını söyledi.

İŞKUR projeleri ile engelli vatandaşların sosyal hayatta yer aldığını belirten Çalış, "İŞKUR bununla beraber engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı iş yerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Görme engelli Samet'in hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu
Görme engelli Samet'in hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu
Görme engelli Samet'in hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu
Görme engelli Samet'in hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görme engelli Samet'in hayali İŞKUR projesiyle gerçek oldu - Son Dakika


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