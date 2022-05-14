Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
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Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor

14.05.2022 15:14
Görme engelli santral memuru azmiyle örnek oluyor

Gaziantep'in İslahiye Devlet Hastanesi santral operatörlüğünü yapan doğuştan görme engelli Mehmet Hanifi Demir, hasta ve hasta yakınlarına sesiyle yol gösteriyor.

Gaziantep'in İslahiye Devlet Hastanesi santral operatörlüğünü yapan doğuştan görme engelli Mehmet Hanifi Demir, hasta ve hasta yakınlarına sesiyle yol gösteriyor.

Engeline rağmen hayatta mücadele etmekten hiç vazgeçmeyen Mehmet Hanifi Demir, yaşama sevinciyle çevresine örnek oluyor.

Demir, gazetecilere, topluma faydalı olmaya gayret sarf ettiğini söyleyerek, "Hastanedeki mesai arkadaşlarımız bizi görme engelli olarak görmüyorlar. O yüzden iş çıkışı halı sahada birlikte etkinlik yapıyoruz. Koşu da yapıyoruz. Görme engeli bulunmayan diğer arkadaşlarla birlikte çok vakit geçirdiğimden artık ben de görme engelli olduğumu unuttum." diye konuştu.

Hastanede telefon santralinde görev yapan ve gelen çağrıları cevaplayan Demir, şunları kaydetti;

"Herkes bir engelli adayıdır. Biz engellilerin dışlanmasını değil toplumla bütünleştirilip toplumda kabullendirilmesini bekliyoruz. Aynı zamanda diğer engelli arkadaşlarıma, kardeşlerime de engelinizi öne sürerek hiçbir zaman hayattan kopmayın, hayata sıkı sıkı sarılın, özgüvenli olun, toplumda kendinizi benimsetmek için elinizden gelen mücadeleyi verin. Ne olur eğitim öğretiminizi aksatmayın. Eğitiminize devam edin. Eğitim, bizim engelimizi aşmada birinci derecede en etkili sebeptir, diye düşünüyorum. Onun için her aileye de çocuklarına eğitimini aldırmasını rica ediyorum."

Mesai arkadaşlarından Murat Kaplan, Demir'in hastanede özveriyle çalışan ve sevilen bir personel olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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