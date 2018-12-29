Görme Engelli Vatandaşın Ekmek Teknesini Çaldılar
1 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da yara bandı satarak geçimini kazanmaya çalışan yüzde 90 görme engelli Şerif Ali Yıldız, ekmek teknesi olan elektrikli arabasını geri istiyor.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da yara bandı satarak geçimini kazanmaya çalışan yüzde 90 görme engelli Şerif Ali Yıldız
, ekmek teknesi olan elektrikli arabasını geri istiyor.
Yüzde 90 görme kaybına rağmen alın teriyle yara bandı satarak geçimini kazanmaya çalışan 42 yaşındaki Şerif Ali Yıldız'ın ekmek teknesi olan elektrikli arabası çalındı. Evde 3 çocuğuna bakmak zorunda kalan Yıldız, elektrikli arabası çalındığından beri evine doğru düzgün ekmek götüremez oldu.
"Hem çocuğum gitti hem de ekmek teknem"
Tek geçim kaynağı olan elektrikli arabasının çalındığını ve evine bir süre ekmek götüremediğini dile getiren Yıldız, "Bir çocuğumu arabam çalındığı zaman kaybettim. Onun acısı halen yüreğimde. Hayatta tutunmaya çalışırken tek geçim kaynağım olan arabamın çalınarak parçalara ayrılması beni çok sarstı. Akşam olduğunda evime ekmek götürmek zorunda olan bir kişiyim. Kimseden bir gelirim yok. Sadece bu işi yaparak geriye kalan 3 çocuğuma bakmam gerekiyor. İnsanlardan engelli olduğum için bana karşılıksız para vermesini istemiyorum. Ben alnımın teriyle çocuklarıma helal lokma götürmeye çalışıyorum. Aracım çalındı, bir günde kazandığım 10-15 liradan da oldum" dedi.
"Yapılacak yardımlarla bir aile hayata tutunacak"
Şerif Ali Yıldız ile Altınokta Körler Derneğinde tanışarak 10 senedir manevi destek olduğunu belirten Fevzi Bozkurt, "Elektrikli aracı çalındığından beri evine ekmek götüremez oldu. Görme engelli olduğu için zaten yapabileceği fazla bir iş yok. Biz engelliler olarak aramızda yardım toplamaya çalışıyoruz ama arkadaşımızın aracı 10 bin TL o yüzden bizim gücümüz yetmedi. Sakarya halkının yardımseverliğini bildiğimiz için sesimize kulak veren insanların çıkacağını düşünüyoruz. Arkadaşımızın yakın bir dönemde çocuğu vefat etti. Arabasının çalınması yetmiyormuş gibi bu durum acısına acı kattı. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum arkadaşımızın ve bizim sesimize kulak verin ve evine ekmek götürmesine vesile olun. Biz engellileri toplumdan soyutlamayın hepimiz insanız. Biz engelliyiz diyerek hayata küsmüyoruz evimize ekmek götürmek için var gücümüzle soğuk demeden hayat mücadelesi veriyoruz. Yapılacak yardımlarla insanlar bir aileye umut olacak" diye konuştu. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:45 Kaynak: İHA
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