Görme Engelli Yasir, Abisi İçin Hapishane Önünde Bekliyor

Doğuştan görme engelli Yasir el-Icıl, kendisi gibi doğuştan görme engelli olan ve terör örgütü tarafından alıkonularak Rakka kentindeki Aktan Hapishanesi'nde tutulan abisinden haber almak için soğuk havaya ve engeline rağmen hapishanenin önünde bekliyor.

Rakka, 18 Ocak'ta YPG/SDG'den arındırınsa da bir grup terörist kent merkezi yakınındaki Aktan Hapishanesi'nde işgalini sürdürüyordu.

Uzun uğraşlar sonucu müzakereler sonuç verdi ve terör örgütü mensupları Rakka'daki Aktan Hapishanesi'nden Suriye'nin kuzeyindeki Aynel Arab bölgesine transfer edildi.

Suriye güçleri, YPG/SDG işgaline karşı çıkan yerel halkın yanı sıra DEAŞ'lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi çevresindeki önlemlerini artırdı.

Öte yandan Aktan'ın Suriye güçlerinin kontrolüne geçmesi üzerine yakınlarından haber almak isteyen Suriyeliler hapishane önüne geldi.

Hapishane önüne gelenlerden biri olan görme engelli Yasir el-Icıl, kendisi gibi doğuştan görme engelli olan abisi Abdulmecid el-Icıl'dan haber almak için Aktan önünde bekliyor.

AA muhabirine konuşan Icıl, doğuştan görme engelli olan abisi Abdulmecid'in terör örgütünce alıkonmadan önce ailesinin geçimini sağlamak için El Bab'da basit bir seyyar tezgahta çalıştığını belirtti.

Icıl, 9 ay önce abisinin işe gittikten sonra bir daha eve dönmediğini belirterek, "Abim eve dönmeyince aramaya başladık. Çalıştığı yere gittik, başka yerlere sorduk ama kimse bize bir cevap vermedi. Günlerce aradık." dedi.

Uzun uğraşlar ve aramalar sonucu Abdulmecid'in terör örgütü tarafından alıkonarak Rakka'daki Aktan Hapishanesi'ne getirildiğini öğrendiklerini dile getiren Icıl, abisinin alıkonulmasından sonra zor günler geçirdiklerini anlattı.

"Hiçbir hukuki ya da insani muameleyle karşılaşmadık"

Icıl, doğuştan görme engelli abisinin asılsız suçlamalarla alıkonulduğunu belirterek, "Bize terörle bağlantılı ve dış unsurlarla işbirliği yaptığı yönünde uydurma suçlamalar söylendi. Kardeşim görme engelli, sakin ve kendi halinde bir insandır. Allah şahittir, tek istediğimiz adalet ve merhamet." ifadelerini kullandı.

Ailesinde görme engelinin kalıtsal olduğunu defalarca yetkililere bildirdiklerini ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını belirten Icıl, "Babamız yaşlı olmasına rağmen defalarca belediye başkanının yanına gidip kardeşimin durumunu anlatmaya çalıştı ancak her seferinde odadan çıkarıldı. Hiçbir hukuki ya da insani muameleyle karşılaşmadık." şeklinde konuştu.

"Günlerdir soğuk havada hapishane önünde bekliyoruz"

Suriye ordusunun Rakka'yı terör örgütü YPG/SDG'den temizlemesinden sonra Aktan Hapishanesi önüne gelen ve görme engelli abisinden haber almaya çalışan Icıl, "Biz aile olarak o dönemde bölge dışında bulunuyorduk. Durumu öğrendikten sonra Rakka'ya geldik. Günlerdir soğuk havada hapishane önünde bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Icıl, kendisi gibi görme engelli abisi Abdulmecid'den haber almadan buradan ayrılmayacağını sözlerine ekledi.

"Oğlum gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle tanınmaz hale geldi"

Aktan Hapishanesi önünde bekleyen baba Hüseyin Ubeyd de oğlu Mustafa'dan haber almaya çalışıyor.

Ubeyd, oğlunun 2 yıl önce terör örgütü YPG/SDG tarafından Rakka'da alıkonarak Aktan Hapishanesi'ne konulduğunu belirtti.

Oğlunun 18 yaşındayken "Türk güvenlik birimleri ve sivil polisle işbirliği yapmak" iddiasıyla terör örgütü tarafından alıkonduğunu dile getiren baba Ubeyd, "Oğlum gördüğü işkence ve kötü muamele nedeniyle tanınmaz hale geldi. Bazı kurumlar onu teslim almayı bile reddetti. İstihbarat birimleri dahi kendisini teslim almadıklarını söyledi. Ona yöneltilen suçlamalara dair güvenilir hiçbir delil yok." dedi.

"2 yıldır oğlumu göremiyorum, tek isteğim onu görmek"

Oğlunun "terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı" olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ubeyd, "Eğer bir ilişki varsa, bu yalnızca Özgür Suriye Ordusu ile olabilir. Buna rağmen oğluma 20 yıl hapis cezası verdiler. Yaşı küçük olduğu gerekçesiyle, af ve ek cezalarla bu hükmü sürdürdüler." dedi.

Baba Ubeyd, terör örgütü alıkoyduktan sonra 2 yıldır oğlunu göremediğini dile getirerek, "İki yıldır oğlum Mustafa'yı hiç görmedim. Sosyal medyada sürekli çelişkili bilgiler dolaşıyor; bir gün serbest bırakıldığı söyleniyor, ertesi gün hala içeride olduğu. 'İsmi var' diyorlar, sonra 'yok' diyorlar. İki yıldır tek isteğim oğlumu bir kez olsun görebilmek, sadece hayatta ve iyi olduğunu bilmek." ifadelerini kullandı.