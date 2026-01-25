Görme Engelliler İçin Sesli Kitap Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Görme Engelliler İçin Sesli Kitap Projesi

25.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da gönüllüler, ses kayıt stüdyosunda görme engelliler için kitapları seslendiriyor.

Antalya'da bir araya gelen gönüller, görme engellilerin hayatına dokunmak için oluşturulan ses kayıt stüdyosunda hikaye, roman ve sınav materyalleri gibi birçok kitabı seslendiriyor.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı işbirliğiyle 3 yıl önce Engelsiz Kafe içinde ses kayıt stüdyosu oluşturuldu ve gönüllülerin de desteğiyle "Kitaplar Konuşuyor Projesi" hazırlandı.

Stüdyoda toplanan gönüllüler, diksiyon eğitimlerini tamamladıktan sonra mikrofon başına geçerek görme engelliler için masal, roman ve sınavlara yönelik kitapları seslendirmeye başladı.

Proje kapsamında gönüllüler 3 yılda 200 kitabı seslendirerek, görme engelli bireylerin hizmetine sundu.

İnce tonlu sesler masalları, vurgulu sesler sınav kitaplarını okuyor

Diksiyon eğitmeni ve proje yürütücüsü Beyza Bitirgen, AA muhabirine, görme engellilerin hayatlarına dokunabilmek amacıyla böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Kitap ve sınav kaynaklarını seslendirmek isteyen gönüllülere önce diksiyon eğitimi verdiğini, ardından kayıt sürecini yöneterek ses temizliği çalışmaları yaptığını anlatan Bitirgen, "Telaffuzu ve ses rengi uygun olanları seçerek bir ekip oluşturuyoruz. Ardından kitapların türüne göre seslendirme yapıyoruz. İnce tonlu sesleri masal ve romanlar için, daha tok ve vurgulu sesleri ise EKPSS gibi sınav içerikleri için tercih ediyoruz." dedi.

Bitirgen, projenin yalnızca ses kaydıyla sınırlı olmadığını belirterek, asıl amaçlarının görme engelli bireylerle yol arkadaşlığı yapmak, aynı ortamda bulunmak ve ihtiyaçlarına göre içerik üretmek olduğunu kaydetti.

Görme engelli dernekleriyle işbirliği halinde olduklarını belirten Bitirgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçerikleri, görme engellilerin taleplerine göre şekillendiriyoruz. Kayıtları genellikle 15 dakikalık bölümler halinde hazırlıyoruz. EKPSS içeriklerinde önce soruyu okuyoruz, cevaplama için süre tanıyoruz ve ardından doğru cevap ve çözümünü seslendiriyoruz. Projede bire bir destek çalışmalarımız da var. Buraya gelen görme engellilere yüz yüze kitap okuyoruz, çocuklara yönelik masal seslendirmesi yapıyoruz. Böyle bir şeyin içinde yer almak herkesi çok mutlu ediyor çünkü hedeflediğimiz şey çok kıymetli, ne kadar çok erişilebilir olursak, ne kadar çok görme engelli bireye dokunabilirsek bizim için o kadar değerli oluyor."

Gönüllüler ve görme engelliler projeden memnun

Gönüllü seslendirme yapan Feriştah Tuğba Güven, belediyenin diksiyon eğitimi için geldiğini, görme engellilere yönelik seslendirme çalışmasını öğrenince projeye dahil olduğunu söyledi.

Güven, görme engelliler için kimi zaman masal okuduğunu kimi zaman ise memurluk sınavı için EKPSS kitaplarını seslendirdiğini anlatarak, "Gönüllü olarak kitapları, masalları seslendirmek çok güzel bir şey. Görme engelli arkadaşlarımız için faydalı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Görme engelli Ahmet Ocakçı da hem serebral palsili hem de görme engelli olduğunu belirtti.

Eğitmen ve gönüllülerin kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Ocakçı, " EKPSS'ye hazırlanıyorum, onlar da bütün gayretleriyle beni sınava hazırlıyor. Gönüllüler bana soruları okuyor, ben de cevapları söylüyorum. Sonra kaç doğru ve yanlış var diye kontrol ediyoruz. Bana yardımcı olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engelliler İçin Sesli Kitap Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 13:12:32. #7.11#
SON DAKİKA: Görme Engelliler İçin Sesli Kitap Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.