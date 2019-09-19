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Görülmüştür

35 dakika önce

"Görülmüştür"Çektiği kısa filmlerle birçok ödüle layık görülen Serhat Karaaslan'ın ilk uzun metraj filmi olan "Görülmüştür", İstanbul'da bir cezaevinde mahpuslara gelen mektupları kontrol eden memur Zakir'in, mektubun birinden aldığı fotoğraftaki Selma'yı takıntı haline getirmesini konu ediniyor.

"Görülmüştür"

Çektiği kısa filmlerle birçok ödüle layık görülen Serhat Karaaslan'ın ilk uzun metraj filmi olan "Görülmüştür", İstanbul'da bir cezaevinde mahpuslara gelen mektupları kontrol eden memur Zakir'in, mektubun birinden aldığı fotoğraftaki Selma'yı takıntı haline getirmesini konu ediniyor.

Görülmüştür

Serhat Karaaslan, İstanbul, Selma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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