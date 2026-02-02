Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca... - Son Dakika
Yaşam

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü Türkiye\'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...
02.02.2026 11:31  Güncelleme: 11:35
Görüntü Türkiye\'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aç kalan bir tilki, girdiği çöp kutusunda mahsur kaldı. Sesleri duyan bir vatandaşın müdahalesiyle tilki kurtarıldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Göbelen köyünde aç kalan bir tilki, yiyecek bulmak amacıyla bir çöp kutusunun içine girdi. Tilkinin çöp kutusunda olduğu sırada kapağın kapanması üzerine hayvan içeride mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra çöp kutusundan gelen seslerle durumu fark eden vatandaşlar, hemen müdahale etti. Çöp kutusunun kapağını açan bir kişi, tilkinin dışarı çıkmasını sağladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gazeteci Suat İncedere tarafından paylaşılan görüntüde çöp kutusundan çıkarılan tilkinin hızla bölgeden uzaklaştığı görülürken, olay sosyal medyada da ilgi çekti.

Son Dakika Yaşam Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yüksel Anlaş Yüksel Anlaş:
    bak hele yaaa habere bak YouTube veya instegramdan paylaşım alıp bunu haber diye vermek gerçekten takdire şayan!!! ayıp ayıp haber diye bunu yayınlıyorsunuz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca... - Son Dakika
