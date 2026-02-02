Görüntü Türkiye\'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Göbelen köyünde aç kalan bir tilki, yiyecek bulmak amacıyla bir çöp kutusunun içine girdi. Tilkinin çöp kutusunda olduğu sırada kapağın kapanması üzerine hayvan içeride mahsur kaldı.
Bir süre sonra çöp kutusundan gelen seslerle durumu fark eden vatandaşlar, hemen müdahale etti. Çöp kutusunun kapağını açan bir kişi, tilkinin dışarı çıkmasını sağladı.
Gazeteci Suat İncedere tarafından paylaşılan görüntüde çöp kutusundan çıkarılan tilkinin hızla bölgeden uzaklaştığı görülürken, olay sosyal medyada da ilgi çekti.
