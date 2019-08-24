Son Dakika Haberleri: (görüntülü) tarsus'ta orman yangını
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(görüntülü) tarsus'ta orman yangını

5 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

(görüntülü) tarsus'ta orman yangını, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Tarsus'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nin Öküzini mevkisindeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla orman ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 3 arazöz ve 2 helikopter ile sevk edilen ekipler, yangına müdahaleye başladı. Alevler, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Boğazpınar, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:14 Kaynak: DHA
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