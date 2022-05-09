Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir - Son Dakika
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Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir

09.05.2022 15:41

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, konuyla ilgili verdiği ifadede, "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un avukatı Bilal İpek, müvekkilinin iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

"SARISAÇLI İFADESİNİ DEĞİŞTİRİNCE MÜVEKKİLİM GÖZALTINA ALINDI"

Avukat İpek, "Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde 'beni kaçıranlar bunlar değildi' diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz" dedi.

Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ifadesi ortaya çıktı: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, düzmece olabilir

"BU İŞİ BİRTAKIM GÜÇLERİN PLANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Alparslan Kuytul'un ise savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandığı öğrenildi; "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum."

Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ifadesi ortaya çıktı: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, düzmece olabilir

FURKAN ÜYELERİ ADLİYE ÖNÜNDE PROTESTODA BULUNDU

Öte yandan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması sonrasında çok sayıda vakıf üyesi soluğu adliyede alırken, kalabalık bir grup bina önünde protesto gösterisi düzenledi.

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