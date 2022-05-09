Sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un avukatı Bilal İpek, müvekkilinin iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.
Avukat İpek, "Koray Sarısaçlı ilk ifadesinde 'beni kaçıranlar bunlar değildi' diyordu. Ne olduysa birkaç ay sonra ifadesini değiştirdi. İfadesini değiştirdikten 6-7 ay sonra ise müvekkilim gözaltına alındı. Müvekkilimin savcılık ifadesi tamamlandı. Şimdi savcılığın kararını bekliyoruz" dedi.
Alparslan Kuytul'un ise savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandığı öğrenildi; "Bu kaçırılma olayının benimle bir alakası yok. Koray Sarısaçlı'nın ifadeleri ise tamamen soyut. Bu olay düzmece olabilir. Bu işi birtakım güçlerin planladığını düşünüyorum."
Öte yandan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltına alınması sonrasında çok sayıda vakıf üyesi soluğu adliyede alırken, kalabalık bir grup bina önünde protesto gösterisi düzenledi.
Son Dakika › Güncel › Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un ilk sözleri: Kaçırılma olayının benimle alakası yok, birtakım güçlerin planı olabilir - Son Dakika