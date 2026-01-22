Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı - Son Dakika
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

22.01.2026 08:34
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan fenomen Bilal Hancı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hancı, "Amsterdam'da kokain kullandım. Daha önce uyuşturucu kullanmamıştım. Yaşadığım ağır boşanmadan sonra psikolojik çöküntü yaşamıştım. Türkiye'ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım." dedi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hancı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Hancı, ifadesinde kokain ve MDM maddesi kullandığını kabul etti. Hancı, uyuşturucu kullanmaya 2024 yılında Amsterdam'da başladığını belirterek, "Çok sarsıntılı ve psikolojik süreci ağır olan bir boşanma aşamasından geçiyordum. Bu dönemde Amsterdam'da kokain ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım" dedi.

Türkiye'ye 2024 yılının başlarında döndüğünü ifade eden Hancı, bu tarihten sonra kullanım sıklığına ilişkin olarak, "Genellikle her ay 1 kere olacak şekilde, psikolojik süreçler nedeniyle, kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bu maddeyi kullandım" beyanında bulundu.

"ARKADAŞ ORTAMLARINDAN TEMİN ETTİM"

Uyuşturucuyu Türkiye'de arkadaş ortamlarından temin ettiğini söyleyen Hancı, bu kişilerin isimlerini şu aşamada hatırlamadığını, hatırlaması halinde savcılığa bildirebileceğini ifade etti. Hancı, uyuşturucuyu başkalarına vermediğini, kimseye bu yönde teklifte bulunmadığını ve uyuşturucu kullanılan herhangi bir parti ya da organizasyona katılmadığını da kayda geçirdi.

ÇOKLU İLİŞKİ İDDİALARINI REDDETTİ

Hancı, dosya kapsamında ifadesi alınan B.B.A'nın kendisi hakkındaki "birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık" iddialarına da yanıt verdi.

Hancı "Fashion TV'nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler'de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Ben onun evine gittiğimde orada zaten kokain olduğunu gördüm. Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kokain maddesini kullandık." İfadelerini kullandı.

Hancı, söz konusu olayda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmadığını belirterek, üçüncü bir kişinin bulunduğu ya da grup halinde bir durum yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
