Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
19.12.2025 09:30
YouTube kanalında yaptığı programdaki ifadeleri nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Gültekin'in "Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok" dediği öğrenildi.

Gazeteci Levent Gültekin, bu gece İstanbul'da bir kafede oturduğu sırada gözaltına alındı. Avukatı Çağrı Çetin yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin, saat 01.20'de Bebek'teki bir kafeden gözaltına alındı. Güvenlik şube tarafından Vatan Caddesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü" bilgisini paylaştı.

"HERHANGİ BİR KİMSEYE HAKARET ETTİĞİM BİR CÜMLE YOK"

Kendi YouTube kanalındaki yayınında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan Gültekin'in ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim."

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gültekin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

53 yaşındaki Gültekin Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisansını, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Medya sektöründeki kariyerine 1995'de Yeni Şafak'la başladı. Farklı departmanlarda çalıştıktan sonra 2000'de genel müdür oldu. 2000'in sonunda buradan ayrılıp haftalık Gerçek Hayat dergisini çıkardı.

2007'de Star Medya Grubu'nda, 2009'da Cine5 Medya Grubu'nda üst düzey yönetici olarak görev aldı. 2010'da Cine5'ten de ayrılınca köşe yazarlığı ve yorumculuğa başladı.

Kaynak: ANKA

Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    kendiniz gibi düşünmeyen herkesi atacağınız bi cezaevi yapın büyükçe sizde kurtulun bizde amk 69 15 Yanıtla
  • netlog321 netlog321:
    zalimin sonu geldikçe saldırıları artıyor,aynen firavunlar gibi 63 12 Yanıtla
  • Cengiz İçgil Cengiz İçgil:
    Gözdagı veriyorlar kendince bursa spor tarlarınıda tek tek çagırın madem hakaret suçsa 15 3 Yanıtla
  • Ahmet Akkas Ahmet Akkas:
    evet bir gazeteci daha gitti hayırlı olsun bakalım ne olacak 13 3 Yanıtla
  • Muhammet Karakurt Muhammet Karakurt:
    SEN GİTTE SABAH NAMAZA CAMİYE GİTMEYEN CAMİ HOCASININ BEŞİNE DÜŞ İSRAFIN ÖNÜNE GEÇ 5 2 Yanıtla
09:29
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
09:04
ABD, Green Card programını süresiz olarak askıya aldı
ABD, Green Card programını süresiz olarak askıya aldı
08:47
Tüm hesaplar sil baştan Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi
Tüm hesaplar sil baştan! Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi
08:41
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu Kur’an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
08:24
Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı
Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı
07:45
26 şirkete “kara para“ operasyonu Çok sayıda gözaltı var
26 şirkete "kara para" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
