Göztepe 1-0 Rizespor: İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sol kanattan Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasının sağında topla buluşan Laçi'nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Olawoyin'in yerden sert şutunda, kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
39. dakikada Olaitan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası savunmadan seken top Miroshi'nin önünde kaldı. Miroshi'nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Isonem Park
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz
Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Cherni, Malcom Bokele, Junior Olaitan, Novatus Miroshi, Anthony Dennis, Juan, Janderson
Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Allan Godoi Santos, Rhaldney, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Efkan Bekiroğlu, İbrahim Sabra, Guilherme Luiz, Jefferson
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Husniddin Alikulov, Samet Akaydin, Casper Hojer, Modibo Sagnan, Taha Şahin, Giannis Papanikolaou, İbrahim Olawoyin, Qazim Laci, Ali Sowe, Antonio Augusto
Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Valentin Mihaila, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Mithat Pala, Halil Dervişoğlu, Adedire Awokoya Mebude, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Novatus Miroshi (dk. 39)(Göztepe)
Sarı kartlar: Malcom Bokele (Göztepe), Antonio Augusto, Recep Uçar (Teknik Direktör) (Çaykur Rizespor) - İZMİR
