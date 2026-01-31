Göztepe 2-1 Karagümrük: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Göztepe 2-1 Karagümrük: İlk Yarı Sonucu

Göztepe 2-1 Karagümrük: İlk Yarı Sonucu
31.01.2026 21:08
Göztepe, Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 yenerek ilk yarıyı önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada orta alandan gelişen Karagümrük atağında topla buluşan Barış'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Serginho, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

21. dakikada sol kanattan Göztepe'de korner vuruşunda kafalardan seken topa ceza sahasının sağ çaprazından Olaitan'ın vuruşunda top filelere gitti. 1-1

24. dakikada sol kanattan Cherni'nin ortasında ceza sahası içinde Juan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan Juan'ın ortasında ceza sahası içinde Janderson'un volesinde top ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi Santos, Heliton, Cherni, Malcom Bokele, Junior Olaitan, Efkan Bekiroğlu, Anthony Dennis, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Novatus Miroshi, İbrahim Sabra, Guilherme Luiz, Jeferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Davide Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Ricardo Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Warren Babicka Shavy, Sam Larsson, Serginho, Barış Kalaycı

Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Bartuğ Elmaz, Burhan Ersoy, Abdul Kader Moussa Kone, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur, Ahmed Traore

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Serginho (dk. 13) (Fatih Karagümrük), Junior Olaitan (dk. 20), Janderson (dk. 45+1) (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA

Göztepe 2-1 Karagümrük: İlk Yarı Sonucu

