Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Ligde cuma günü konuk olduğu Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, Aytemiz Alanyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda Kasımpaşa müsabakasında uzun süre forma giyen isimler yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ilk bölümde aerobik parkurda çalıştıktan sonra taktiksel oyun oynadı.

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