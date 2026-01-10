SALON: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
HAKEMLER: Caner Çildir, Gani Arslan
GÖZTEPE: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gokbudak, Hollock, Haneline, Atkinson, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazli Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Sekerci, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara
SETLER: 26-24, 25-23, 25-18
SÜRE: 99 dakika
Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında Göztepe, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Göztepe takımı setleri 26-24, 25-23 ve 25-18 kazandı.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Aydın'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?