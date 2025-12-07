Göztepe, Beşiktaş'ı 3-2 Yendi

SULTANLAR Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde düşme hattındaki Göztepe evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 25-23, 25-23, 18-25 ve 15-10'luk skorlarla sona erdi. Müsabakanın ilk setinde iki takım taraftarları arasında çıkan olaylar nedeniyle seyirciler dışarı alınarak salon boşaltıldı. Saat 15.00'te başlayan karşılaşma yaklaşık 4 saat sonra sona erdi. Göztepe 2'nci galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 6'ncı yenilgisini aldı.