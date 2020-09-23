Göztepe'de Nwobodo şoku - Son Dakika

Göztepe'de Nwobodo şoku

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Obinna Nwobodo şoku yaşanıyor.

Göztepe'de Nwobodo şoku, System.String[]

Süper Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Obinna Nwobodo şoku yaşanıyor. Göztepe'nin geçen hafta imza attırdığı ve teknik direktör İlhan Palut'un bu hafta 11'de görev vermeyi düşündüğü Nijeryalı oyuncu idmanda sakatlandı. Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildi. Futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği ve Nwobodo'nun sakatlığının ciddiyet derecesine göre uzun süre sahalarda uzak kalabileceği bildirildi.


Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Cumartesi, Göztepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Nwobodo şoku - Son Dakika Spor

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