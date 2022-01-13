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Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

13.01.2022 10:40
Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın konuk olacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın konuk olacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, yarın saat 20.00'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Maç öncesinde Göztepe, bu sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kafile, bugün saat 12.00'de Gaziemir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek.

(Salih Yılmazsoy-İHA)

Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Urla, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Göztepe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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