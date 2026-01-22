Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmandaki Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan futbolcular, ikinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.
Göztepe, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.
Göztepe Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
