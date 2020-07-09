Göztepe, Gençlerbirliği hazırlıklarına 6 eksikle başladı!
Ligde dün konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, diğer Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için ilk çalışmasına Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başladı.
Ligde dün konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, diğer Ankara temsilcisi Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için ilk çalışmasına Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde başladı.
Dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışma yaparken, diğer futbolcular pas ve hücum organizasyonları üzerinde durdu.
Tedavileri devam eden Cameron Jerome, Halil Akbunar, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalışırken Serdar Gürler'in yanı sıra bugün MR'ı çekilecek kaleci Beto antrenmanda yer almadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:55
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