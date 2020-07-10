Göztepe, Gençlerbirliği maçına hazır

Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Cameron Jerome, Halil Akbunar, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı. Serdar Gürler 'in yanı sıra çekilen MR sonucu sol uyluk arka bölge kasında zorlanma ve hafif ödem tespit edilen kaleci Beto antrenmanda yer almadı.

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