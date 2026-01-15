Göztepe, Golcü Jeh ile Anlaştı - Son Dakika
Göztepe, Golcü Jeh ile Anlaştı

15.01.2026 12:30
Göztepe, Brezilyalı golcü Jeh ile el sıkıştı. Sağlık kontrolleri sonrası sözleşme imzalayacak.

TRENDYOL Süper Lig'de pazartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla sezonun ikinci yarısına başlayacak Göztepe, golcü transferinde sona yaklaştı. Ara dönemde orta saha Alexis Antunes, forvet Guilherme Luiz ve kaleci Şamil Öztürk'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların, Brezilya'nın Ponte Preta takımında top koşturan Jeferson Marinho dos Santos'la (Jeh) anlaşma sağladığı ifade edildi.

Brezilya'da daha önce Derik Lacerda ile de görüşen kurmayların Jeh'de karar kıldığı ifade edildi. Oyuncu ve kulübüyle el sıkışan Göztepe'nin Jeh'i İzmir'e davet ettiği, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Futbola Itapirense'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, Olimpia SP'de görev yaptıktan sonra Ponte Preta'ya geçti. Jeh'in piyasa değerinin 900 bin Euro olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

