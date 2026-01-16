Göztepe İzmir Derbisinde Aras Kargo ile Karşılaşacak - Son Dakika
Göztepe İzmir Derbisinde Aras Kargo ile Karşılaşacak

16.01.2026 11:42
Göztepe, Aydın BŞB'yi yenerek moral buldu ve yarın Aras Kargo ile derbi oynayacak. Bilet fiyatları açıklandı.

SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Göztepe, yarın İzmir derbisinde Aras Kargo'nun konuğu olacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Arzu Uzatöz, Gizem Eller hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri Aras seyircisi için 200, 250 ve 400, Göztepe seyircisi için 400 TL olarak belirlendi. Ligde Aras Kargo, 15 maçta 8 galibiyet, 7 yenilgiyle 7'nci sırada; Göztepe ise 4 galibiyet, 11 mağlubiyetle 10'uncu basamakta yer alıyor. İlk yarıda oynanan randevuda Aras Kargo 3-0 galip gelmişti.

GÖZTEPE'DE SUDE FENER'E GİTTİ

Göztepe'de 23 yaşındaki smaçör Sude Hacımustafaoğlu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıp Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Sude Hacımustafaoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız karşılıklı olarak ayrılmıştır. Kulüp tarihimizin 100'üncü yılında şampiyon olan kadromuzda yer alan Sude Hacımustafaoğlu'na devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Sude Hacımustafaoğlu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

