Göztepe'nin Fernandes ısrarı
22 dakika önce
SPOR Toto Süper Lig'de gelecek sezonda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, Manuel Fernandes transferinde kıran kırana pazarlık yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
SPOR Toto Süper Lig'de gelecek sezonda üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, Manuel Fernandes
transferinde kıran kırana pazarlık yapıyor. Rusya ekibi Lokomotiv Moskova
ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Portekizli oyuncuyu kadrosuna katarak taraftara yaz hediyesi sunmayı planlayan yönetim, 3.2 milyon Euro'dan kapı açan yıldız futbolcudan indirim istedi. Türkiye
'den başka kulüplerin de peşinde olduğu 33 yaşındaki futbolcuyla orta yolu bulmaya çalışan yönetimin transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Teknik direktör Tamer Tuna
'nın da Fernandes'i çok istediği vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil
'in oyuncunun Türkiye'deki menajeriyle bu hafta içinde görüşme yapması bekleniyor.
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