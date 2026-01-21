Göztepe'nin Rekabetçi Transfer Politikası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Göztepe'nin Rekabetçi Transfer Politikası

Göztepe\'nin Rekabetçi Transfer Politikası
21.01.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Rasmus Ankersen liderliğinde 75 transferin 74'ünde düşük bonservisle başarılı oldu.

Göztepe, Rasmus Ankersen başkanlığındaki Sport Republic yönetimi döneminde yaptığı 75 transferin 74'ünde 1.8 milyon Euro'nun altında bonservis öderken, tek istisna 2.5 milyon Euro'ya alınan Brezilyalı Romulo oldu.

Trendyol Süper Lig'de sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Göztepe, Avrupa hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ligde geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Sahadaki başarısının yanı sıra yönetim anlayışıyla da dikkat çeken İzmir temsilcisi, Rasmus Ankersen başkanlığındaki Sport Republic yönetimiyle öne çıkıyor. Özellikle transfer politikasıyla öne çıkan Göztepe, 2022 yılında Sport Republic'in kontrolüne girmesinin ardından 75 transfere imza attı. Bu transferlerin 74'ünde 1.8 milyon Euro'nun altında bonservis bedeli ödenirken, tek istisna 2.5 milyon Euro'ya kadroya katılan Brezilyalı yıldız Romulo oldu. Göztepe, bu yaklaşımıyla transfer stratejisinde önceki dönemlerine göre yeni bir yol izlemiş oldu.

Romulo rekor bonservisle satıldı

Athletico Paranaense'den önce kiralanan, ardından 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Romulo, Göztepe'nin en dikkat çeken transferi oldu. Kısa sürede sergilediği performansla adından söz ettiren Brezilyalı golcü, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekerken, yaz transfer döneminde Leipzig'e 20 milyon Euro + 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Bu anlaşmayla Romulo, Göztepe tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçti.

Düşük bonservisle alınıp yükseğe satılıyor

Göztepe, transfer politikasını kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, bu sezon transfer için en yüksek bonservisi ödediği isim, Vitoria'dan 1 milyon 500 bin Euro'ya kadroya katılan Sambacı forvet Janderson oldu. Devre arası takviyelerinde ise Guilherme Luiz 1 milyon 400 bin Euro, Alexis Antunes 500 bin Euro gibi görece düşük bedellerle sarı-kırmızılı formayı giydi.

Öte yandan Göztepe'de 1 milyon 800 bin Euro sınırına ulaşan tek oyuncu ise 2024-2025 ara transfer döneminde kadroya katılan Emersonn. Genç futbolcu için Athletico Paranaense'ye ödenen bu bedel, yalnızca 1 yıl sonra Toulouse'a 4 milyon Euro'ya yapılan satışla yüzde 100'ün üzerinde kara dönüştü. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'nin Rekabetçi Transfer Politikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:14:30. #7.11#
SON DAKİKA: Göztepe'nin Rekabetçi Transfer Politikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.