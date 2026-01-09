Göztepe'nin Zorlu Maçı

SULTANLAR Ligi'nde ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Göztepe yarın evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 15'inci hafta mücadelesini Caner Çildir, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri ev sahibi takım seyircisi için 250, 300, 400; misafir seyirci için 750 TL'den satışa çıktı. Ligde Göztepe 3 galibiyetle 12'nci sırada, Aydın temsilcisi 4 galibiyetle 10'uncu basamakta yer alıyor. İlk yarıda Göztepe rakibini 3-0 yenmişti.

Aras Kargo ise aynı salonda 19.30'da başlayıp, Yavuz Akdemir, Arzu Uzatöz hakem ikilisinin yöneteceği randevuda Nilüfer Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak müsabakanın bilet fiyatları ev sahibi ekip seyircisi için 200, 250 ve 400; misafir seyirci için 300 TL olarak belirlendi. Ligde Aras Kargo 7 galibiyetle 7'nci sırada, Nilüfer Belediyespor ise 9 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisi ilk yarıda Bursa ekibine deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.