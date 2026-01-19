Göztepe, Rizespor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
Göztepe, Rizespor'u 3-1 Yendi

19.01.2026 23:19
Göztepe, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek üst sıralardaki yerini korudu. Teknik direktörler değerlendirdi.

SÜPER Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Göztepe üst sıralardaki yerini korudu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu. İlk söz alan Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar sezonun en sert deplasman maçlarından birine çıktıklarını dile getirdi. Uçar, "İyi oyun ve iyi sonuçla burada dönmek için geldik. Skoru mu konuşayım oyunumu konuşayım bilmiyorum. Hata yaptığınızda en ağır cezayı veren takım Göztepe. Göztepe'nin baskısına rağmen baskı kuran bizdik. Duran toplarda etkili takım Göztepe. Ağır cezalandık. Oyun kontrolü bizdeydi. 60'ta penaltı pozisyonu bulduk, golü bulduk. Ancak merkezde kaybettiğimiz topta Arda bizi ağır cezalandırdı" dedi.

'HATALAR YAPTIK, CEZALANDIRILDIK'

Deplasmanlarda daha az hata yapmaları gerektiğini belirten Recep Uçar, "Aldığımız riskler oldu ancak skoru bulamadık. Daha iyi oynamamız gerekiyor, zor deplasmanlarda az hata yapmamız gerekiyor. Bu maçta ürettiğimiz pozisyonlar ümit verdi. Oyuncularıma her ne kadar mağlup olsa da oyuncularımızı tebrik ediyorum. Biz çok pozisyon vermedik onun dışında Fofana'nın kurtardığı net pozisyonu yoktu. Yapmamamız gereken bir hatadan gol yedik. Arda'nın oraya geçişlerini çalıştık. Göztepe'ye hata yaparsanız ağır cezalandırıyorlar. Bizim atabileceğimiz pozisyonlar oldu, biz üretemedik. Göztepe böyle bir takım az hata yapmalıyız" diye konuştu.

STANIMIR STOILOV: ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN ALDIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Stoilov, "Bence bizim adımıza çok değerli galibiyetti, önemli 3 puandı. Güçlü takıma karşı galibiyet aldık ve hak ettik. Uzun aralardan sonra başlangıçlarda çekincelere sahibim. Bazı oyuncularımız beklentilere karşılık veremedi. Birçok oyuncu yüksek seviyeden uzaktı, bu da oyun tarzımızda sıkıntı yarattı. Oyuncularım her zaman yüksek seviyede olmalı. Maçta 1-0'dan sonra 2'yi bulabilirdik. Rizespor da fırsatlar buldu. Bunlar bizim için normal değil, bunu da düzeltmeliyiz. Bu akşam yüzde 80 performans sergiledik. Tribünlerde de yüzde 80 doluluk oranı vardı. Her zaman cezaların olumsuz olduğunu söylerim. Bu akşam yaklaşık 5 bin taraftarımız cezalıydı. 2 maç önce de 18 bin taraftarımız cezalıydı. Hem sahada hem tribünde yüzde 80 oranla oynadık. Bizim için galibiyet değerliydi" yorumunu yaptı.

HELITON VE BOKELE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maçta sarı kart görüp Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen stoperler Bokele ve Heliton konusunda açıklamalarda bulunan Stoilov sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmuyorum. Tabi ki bizim adımıza üzücü bir durum oldu. Sürekli oynayan iki oyuncumuz cezalı duruma düştü. Ancak bizim başka stoperlerimiz de var, Fenerbahçe maçı onlar için de fırsat. Futbolda bunlar yaşanıyor. Heliton ve Bokele birbirleriyle oynamaya alışmışlardı. Diğer stoperlerimiz de birbirleriyle oynadı. Bizim adımıza çekinecek bir durum yok. Her zaman oynayan stoperlerimizin aynı zamanda cezalı duruma düşmesi kötü bir durum. Belki bir tanesi düşseydi daha iyi olabilirdi ama bu durumu aşabiliriz."

Kaynak: DHA

Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Rizespor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

