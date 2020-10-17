Göztepe ve Fenerbahçe 53. randevuda - Son Dakika

Göztepe ve Fenerbahçe 53. randevuda

17.10.2020 11:11
Göztepe ve Fenerbahçe 53. randevuda, System.String[]

Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları maçla beraber lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek.

Göztepe ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacakları maçla beraber lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Göztepe, bu maçı kazanarak ligdeki yenilgisizliğini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 5. hafta maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yarın oynanacak maçla beraber iki takım lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in kurulduğu 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu tarihten itibaren oynanan maçlarda Fenerbahçe 24, Göztepe 8 kez kazanırken 20 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında müsabakalarda en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.

FENERBAHÇE EN SON 19 YIL ÖNCE KAZANDI

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lı skorla almıştı. Bu tarihten sonra Süper Lig'den düşen ve 2017-2018 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Geçtiğimiz sezon İzmir'de oynanan son maçtaysa taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

GÖZTEPE GALİBİYET İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayarak başlayan Göztepe, hem yenilgisizliğini sürdürmek hem de rakibini mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor. Hafta başında basın mensuplarına konuşan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, oyun stratejisi ve sergileyecekleri istekli oyunla Fenerbahçe ile iyi bir maç oynamak istediklerini söylemişti. Her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Palut, "Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Benim için önemli olan takımın sonuna kadar mücadele etmesidir. Bunun sonucunda galibiyete ulaşırsak çok mutlu olurum. Elimizden geleni yapıp çıkacak sonuca razı olacağız" demişti.

Yarın 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serkan Çimen yapacak.

Göztepe ve Fenerbahçe 53. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe ve Fenerbahçe 53. randevuda - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti Kasko şirketi, ödeme yapmamak için kaza yapan traktörü görme engelli vatandaşın sürdüğünü iddia etti         
09:58
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı         
08:05
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor         
18:02
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 11:26:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe ve Fenerbahçe 53. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei