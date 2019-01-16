Göztepe, Yeni Malatyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
19 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de 19 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor
'la karşılaşacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda dün Antalyaspor
'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanda, dünkü maçta uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:02 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupasında Antalyaspor, Göztepe ile 3-3 Berabere Kaldı
Beşiktaş, EY Malatyaspor'un Kalecisi Ertaç Özbir'in Peşinde
Son Dakika! Galatasaray'da Tarık Çamdal Dönemi Resmen Kapandı
Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Kavalcı: Galatasaray Tolgay Arslan İçin Teklifte Bulunmadı